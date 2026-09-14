Мошелка предупреждает: новые схемы обмана на цифровых рублях

Платформа "Мошеловка" Народного фронта предупреждает о мошенниках, которые звонят пожилым русским, представляясь сотрудниками банков, и требуют СМС-код для отмены перевода пенсий в цифровые рубли.
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