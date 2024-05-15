Судя по всему, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны стало большой неожиданностью для большинства граждан и экспертов.
Пригожин победил живого Шойгу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Багира
Да вам тоже надо застрелиться, потому что, так же бы воровал - закваска-то советская.😆
Ответить
12 час.
Виталий Бордзянец
Русские офицеры... Позорище это на красную площадь голяком на всеобщее обозрение, оленевода к ним же, до окончания расследования.
Ответить
11 час.
Багира
Курощуп, помалкивай - и не оскорбляй Шойгу. Разберутся без тебя тупого совкодрочера. Собрать бы, вас, дураков, только не на Красной площади, а на какой-нибудь огромной помойке, голяком на всеобщее обозрение, а потом гнать вениками по домам, чтобы не писали глупости... придурок..😆
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии