Пригожин победил живого Шойгу

Да вам тоже надо застрелиться, потому что, так же бы воровал - закваска-то советская.😆

Русские офицеры... Позорище это на красную площадь голяком на всеобщее обозрение, оленевода к ним же, до окончания расследования.

Багира

Курощуп, помалкивай - и не оскорбляй Шойгу. Разберутся без тебя тупого совкодрочера. Собрать бы, вас, дураков, только не на Красной площади, а на какой-нибудь огромной помойке, голяком на всеобщее обозрение, а потом гнать вениками по домам, чтобы не писали глупости... придурок..😆