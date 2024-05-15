Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Багира
    Курощуп,  помалкивай -  и  не  оскорбляй  Шойгу.  Разберутся  без  тебя  тупого  совкодрочера.  Собрать  бы,  вас,  д...Пригожин победил ...
  • Мила Терехова
    Автор, не стыдно врать  так грубо ?!  Заголовок про поддержку Турцией  , а в тексте ни слова об этом. Врать так вот н...Турция. Россия го...
  • Meerflieger
    Дурашка... "Сам дурак" - это для взрослых. А ты - сопляк шестилетний. 😉😃Пару слов об арес...

Пригожин победил живого Шойгу

Пригожин победил живого Шойгу

Судя по всему, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны стало большой неожиданностью для большинства граждан и экспертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Багира
Да  вам  тоже  надо  застрелиться,  потому  что, так  же  бы  воровал -  закваска-то  советская.😆
Ответить
12 час.
Виталий Бордзянец
Русские офицеры... Позорище это на красную площадь голяком на всеобщее обозрение, оленевода к ним же, до окончания расследования.
Ответить
11 час.
Багира
Курощуп,  помалкивай -  и  не  оскорбляй  Шойгу.  Разберутся  без  тебя  тупого  совкодрочера.  Собрать  бы,  вас,  дураков, только  не  на  Красной  площади, а  на  какой-нибудь  огромной помойке,  голяком на  всеобщее  обозрение,  а потом  гнать  вениками  по  домам,  чтобы  не  писали  глупости...  придурок..😆
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх