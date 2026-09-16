GE Aerospace и CPP: Honeywell поддерживает сделку на $12 млрд

CEO Honeywell Aerospace Джим Кёрриер заявил, что планируемое приобретение Consolidated Precision Products (CPP) компанией GE Aerospace является позитивным событием для аэрокосмической отрасли.
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