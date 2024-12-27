Москва ожидает -20 °C: прогноз Александра Шувалова после Рождества

В Москве после Рождества ожидаются сильные морозы до -20 °C, прогнозирует Александр Шувалов из центра «Метео».
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