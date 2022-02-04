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Брендон Фрэйзер: «У русских феноменальная команда. Для нас честь обойти их по итогам первого дня»

Американский фигурист Брендон Фрэйзер, выступающий в парном катании с Алексой Книрим, поделился впечатлениями от первого дня командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

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