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Антифашист

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Глава ФПБК Бородин призвал запретить концерты до окончания СВО

Глава ФПБК Бородин призвал запретить концерты до окончания СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить концерты в России до окончания СВО.

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