Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

Туристический коллапс на границе с Абхазией: очереди из сотен машин попали на видео

Туристический коллапс на границе с Абхазией: очереди из сотен машин попали на видео

Граница в пробках: сотни машин стоят на въезд в Абхазию на фоне топливного кризиса на Кубани.На российско-абхазском участке границы со стороны Краснодарского края образовались многокилометровые очереди из легковых автомобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии