Туристический коллапс на границе с Абхазией: очереди из сотен машин попали на видео

Граница в пробках: сотни машин стоят на въезд в Абхазию на фоне топливного кризиса на Кубани.На российско-абхазском участке границы со стороны Краснодарского края образовались многокилометровые очереди из легковых автомобилей.
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