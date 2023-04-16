Слово и дело

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ТНТ запустил собственную юмористическую программу «Шоу Воли»

ТНТ запустил собственную юмористическую программу «Шоу Воли»

Первый выпуск юмористической передачи «Шоу Воли» вышел на телеканале ТНТ. Программа является собственным проектом вещателя.

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