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Девушки-военнослужащие – о работе в зоне СВО: "Нужно быть стойкой"

Девушки-военнослужащие – о работе в зоне СВО: "Нужно быть стойкой"

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Сегодня в российской армии служат 37,5 тысяч женщин. Так, Екатерина Антропова оказывает первую медицинскую помощь, а Ирина Коваль обеспечивает связь недалеко от линии боевого соприкосновения.

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