Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций Запада — NYT

Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций. Как сообщает The New York Times, Россия до сих пор продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против нее Западом, в том числе в отношении электронных компонентов.
Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций. Как сообщает The New York Times, Россия до сих пор продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против нее Западом, в том числе в отношении электронных компонентов.
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