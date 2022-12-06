Daily Moscow

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Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций Запада — NYT

Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций Запада — NYT

Россия производит крылатые ракеты в условиях санкций. Как сообщает The New York Times, Россия до сих пор продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против нее Западом, в том числе в отношении электронных компонентов.

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