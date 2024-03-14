"Сотни боевиков погибли зря": В Госдуме оценили итоги атаки на Белгородскую область

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Царьград

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Бандеровцы и иностранные наёмники планомерно гибнут и будут гибнуть до поледнего на нашей земле её удобряя. РВСН.
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19 час.
ч
чвсатпкьл
(Украинский план сорвать президентские выборы посредством прорыва диверсионных групп на приграничные территории) а какой в этом смысл, если они и сорвали бы выборы то Путин всё равно остался бы у руля. Он также останется и в результате проведения всероссийских выборов, здесь вариантов нет никаких. А вот то что киевский режим всегда отличался только тем что у него всегда отсутствует какая-либо логика в продвижении своей антиукраинской политической цели, граничащая с полным отсутствием здравомыслия в головах то это точно на 100%.
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18 час.

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