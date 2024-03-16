«Выйдет на сцену и корчит из себя»: Лолита раскусила SHAMANа много лет назад

Певица была наставницей в музыкальном шоу, в котором популярный ныне артист впервые заявил о себе. Лолита Милявская кадр шоуБолее 10 лет назад Александр Дронов, ныне известный под псевдонимом SHAMAN, участвовал в проекте Аллы Пугачевой «Фактор А».