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  • Анна Романова
    Больше нам нечего обсуждать, как древнего деда и дешевую шалавуСедина в бороду…
  • Вовладар Даров
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«Выйдет на сцену и корчит из себя»: Лолита раскусила SHAMANа много лет назад

«Выйдет на сцену и корчит из себя»: Лолита раскусила SHAMANа много лет назад

Певица была наставницей в музыкальном шоу, в котором популярный ныне артист впервые заявил о себе. Лолита Милявская кадр шоуБолее 10 лет назад Александр Дронов, ныне известный под псевдонимом SHAMAN, участвовал в проекте Аллы Пугачевой «Фактор А».

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да лучше корчить, чем ползать на коленях и пресмыкаться!!!
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4 час.

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