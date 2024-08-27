Осужденный за стрельбу в военкомате россиянин провел в карцере 48 дней

Россиянин Руслан Зинин (внесен в реестр террористов и экстремистов), получивший 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года, провел в одиночном карцере вместе с крысами 48 суток.
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