ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Власти Германии пытаются угодить НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления властей ФРГ о подготовке к войне с РФ.
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