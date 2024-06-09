РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Дочка моей подруги училась с ним с одном классеВидео встречи осв...
  • Олег Орлов
    Вот и беда в том, что у нас деньги на Мазерати даются тем, кто плевать хотел на нормы и правила и даже на законы...Мчащийся на огром...
  • Нина Попова
    Ну и какая фамилия у этого придурка? Почему не раскрываете личность?Мчащийся на огром...

Песков прокомментировал заявления властей Германии о подготовке к войне с РФ

Песков прокомментировал заявления властей Германии о подготовке к войне с РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Власти Германии пытаются угодить НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления властей ФРГ о подготовке к войне с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Право России присоединить к себе страны Европы,а Германию разделить на 22 части!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх