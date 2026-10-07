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Царьград

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«Мера Новосибирск» построит ЖК на 28,6 тыс. кв. м у Соснового бора

«Мера Новосибирск» построит ЖК на 28,6 тыс. кв. м у Соснового бора

Компания «Мера Новосибирск» из группы «Поляков» построит на участке около одного гектара рядом с Сосновым бором жилой комплекс общей площадью 28,6 тысячи кв.

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