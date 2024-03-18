ВВС США запланировали испытания гиперзвуковой ракеты НАСМ в 2024 году

Соединенные Штаты планируют испытать гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (НАСМ) в конце текущего года и начале 2025 года, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) страны.
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