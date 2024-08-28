Омский озеленитель Евгений Зинченко (он занимался в том числе благоустройством Аллеи Олимпийцев) открывает винный бар «Саша, белое».
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Омский озеленитель Евгений Зинченко (он занимался в том числе благоустройством Аллеи Олимпийцев) открывает винный бар «Саша, белое».