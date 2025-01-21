В России признали нежелательной чешскую компанию, помогающую армии Украины

Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране чешской организации Compelson s. r. o., которая передавала армии Украины и украинским спецслужбам бесплатные лицензии на программы и техсредства.
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