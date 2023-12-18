Двигатели ОДК обеспечили успешный старт «Союза-2.1б»

Фото: Роскосмос Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации, обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.
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