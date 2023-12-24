Рынок сыт подшипниками. РЖД потратят триллион по плану. Севсиб протолкнули в очереди. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было утверждение финансового плана РЖД на 2024 год, прогнозы Минтранса по росту грузооборота портов России и финансовые потери Siemens после закрытия бизнеса в РФ.
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