Лубинец: некоторые страны предложили Киеву каналы коммуникации с Россией

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что некоторые государства, которые «имеют хорошие отношения» с Москвой, предложили Киеву свои каналы коммуникации с российской стороной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии