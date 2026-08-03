Взрыв у входа в итальянский ресторан в 600 метрах от здания правительства России практически выпал из отечественного инфополя – в отличие от того, как смакуют произошедшее на Западе – под аккомпанемент новой порции угроз из Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии