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Царьград

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"Мы вас заставим": Жуткие детали охоты на генерала. Зеленский объяснил главный смысл теракта в центре Москвы

"Мы вас заставим": Жуткие детали охоты на генерала. Зеленский объяснил главный смысл теракта в центре Москвы

Взрыв у входа в итальянский ресторан в 600 метрах от здания правительства России практически выпал из отечественного инфополя – в отличие от того, как смакуют произошедшее на Западе – под аккомпанемент новой порции угроз из Киева.

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