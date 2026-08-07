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Гендиректор Digital Ascension спрогнозировал взрывной рост XRP до $750 к концу года

Гендиректор Digital Ascension спрогнозировал взрывной рост XRP до $750 к концу года

Джейк Клавер, генеральный директор Digital Ascension Group, спровоцировал дискуссии внутри компании XRP сообщества, заявив, что крупные институциональные игроки незаметно накапливают XRP, что предполагает значительные будущие последствия для его цены.

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