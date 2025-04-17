Губернатор Гусев объявил о риске атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев, через Telegram-канал, призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями от областных властей и МЧС России.
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