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CNN переименовал столицу Украины в Улан-Батор

CNN переименовал столицу Украины в Улан-Батор

Американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».

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2011
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Василий Коликов
Не смейте оскорблять монголов!!
Леонид Ла Рошель
Да, уж, монголы, в отличии от хохлов, могут похвастаться многовековой историей и участием в достаточно великих исторических событиях.
Sergey Chumbarev
Не сметь оскорблять Монголию, это бедная но гордая страна. И сравнивать ее с Украиной это ужасно.
Vlad Влад
Монголам надо обложить данью Куев...хотя, что взять с голодранцев, если только рабами...им не привыкать, всю свою жизнь, за исключением времён СССР, жопу всяким лизали!
Вячеслав Корюгин
ПОЗВОНИЛИ ДРУЗЬЯ ИЗ УЛАН-БАТОРА---РЖУТ КАК КОНИ ГОВОРЯТ ДАВНЕНЬКО ТАК ВЕСЕЛО НЕБЫЛО
Сергей Саенко
Первый раз амеры в точку попали, даже нам как-то такое сравнение в голову не приходило. Куев=Улан-Батор, окраина=Орда(правда без Золота). Молоца, амеры.
Виктор Пефти
Не нужно оскорблять Монголию и её народ. Монголии не нужна такая судьба как на Укропии!
HotRS
Ну а че, монголы еще в 1240 году захватили Киев.
Владимир Тойвонен
Теперь татаро-монголов обязаны признать коренными жителями Украины!
Игорь
Я всё ни как не дождусь когда Псаки шестой флот пригонит к берегам Белоруссии!!! 😉✌️
Капитан немо
Игорь, уже плывут...
Юрий Николаев
Псака! Очень тебя прошу, напиши пожалуйста адрес, где находится санаторий в ГОРАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Хочу съездить туда подлечиться. Господи! Как же был прав наш Задорнов______ НУ ТУПЫЕ!!!!!
кормчий
Так евророгули давно гундосят, что Чингиз -хан и Мамай были древними украми .
Серж Южанин
А разве кто-то "сУмлевается"?
Серж Южанин
Алла Дубинина
Значит наши буряты не просто так воевали за Донбасс- их рвало на Родину в Куев
Максим Кондюшев
Николай Гор
Это конные водолазы ИЛОВАЙСК И ДЕБАЛЬЦЕВО ПРОПЛЫЛИ,А КТО УБЕГАЛ ОТ ЭТИХ БУРЯТ И КОННЫХ ВОДОЛАЗОВ??
игорь пехов
НУ А ЧТО вокруг улан-батора места пустынные..лесов нет,,-намёк на то что там скакать более безопасно,чем вокруг киева
Алексей Горшков

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