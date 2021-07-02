CNN переименовал столицу Украины в Улан-Батор

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаCNN переименовал столицу Украины в Улан-Батор Американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».Вернуться к статье2011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВасилий КоликовНе смейте оскорблять монголов!!ЛРЛеонид Ла РошельДа, уж, монголы, в отличии от хохлов, могут похвастаться многовековой историей и участием в достаточно великих исторических событиях.Sergey ChumbarevНе сметь оскорблять Монголию, это бедная но гордая страна. И сравнивать ее с Украиной это ужасно.Vlad ВладМонголам надо обложить данью Куев...хотя, что взять с голодранцев, если только рабами...им не привыкать, всю свою жизнь, за исключением времён СССР, жопу всяким лизали!Вячеслав КорюгинПОЗВОНИЛИ ДРУЗЬЯ ИЗ УЛАН-БАТОРА---РЖУТ КАК КОНИ ГОВОРЯТ ДАВНЕНЬКО ТАК ВЕСЕЛО НЕБЫЛОСергей СаенкоПервый раз амеры в точку попали, даже нам как-то такое сравнение в голову не приходило. Куев=Улан-Батор, окраина=Орда(правда без Золота). Молоца, амеры.Виктор ПефтиНе нужно оскорблять Монголию и её народ. Монголии не нужна такая судьба как на Укропии!HotRSНу а че, монголы еще в 1240 году захватили Киев.Владимир ТойвоненТеперь татаро-монголов обязаны признать коренными жителями Украины!ИгорьЯ всё ни как не дождусь когда Псаки шестой флот пригонит к берегам Белоруссии!!! 😉✌️КНКапитан немоИгорь, уже плывут...Юрий НиколаевПсака! Очень тебя прошу, напиши пожалуйста адрес, где находится санаторий в ГОРАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Хочу съездить туда подлечиться. Господи! Как же был прав наш Задорнов______ НУ ТУПЫЕ!!!!!кормчийТак евророгули давно гундосят, что Чингиз -хан и Мамай были древними украми .Серж ЮжанинА разве кто-то "сУмлевается"?Серж ЮжанинАлла ДубининаЗначит наши буряты не просто так воевали за Донбасс- их рвало на Родину в КуевМаксим КондюшевНиколай ГорЭто конные водолазы ИЛОВАЙСК И ДЕБАЛЬЦЕВО ПРОПЛЫЛИ,А КТО УБЕГАЛ ОТ ЭТИХ БУРЯТ И КОННЫХ ВОДОЛАЗОВ??игорь пеховНУ А ЧТО вокруг улан-батора места пустынные..лесов нет,,-намёк на то что там скакать более безопасно,чем вокруг киеваАлексей ГоршковКомментировать
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