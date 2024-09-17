Фаршированный перец: оригинальные рецепты вкусного блюда

Фаршированный перец – это очень вкусное блюдо, которое нравится многим гурманам. И хотя по традиции его готовят с начинкой из мяса, но также вы можете сделать вегетарианский перец или, например, с творогом.
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