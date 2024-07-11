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Царьград

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Диана Гурцкая решила высказаться об обстреле своей квартиры

Диана Гурцкая решила высказаться об обстреле своей квартиры

Народная артистка России опровергла слухи об обстреле своей недвижимостиНакануне в Сети появились слухи, что в Москве обстреляли квартиру Дианы Гурцкой.

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