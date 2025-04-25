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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортс’’ покажет Пари Чемпионат России по регби

Спортс’’ и Федерация регби России объявляют о сотрудничестве и анонсируют трансляции всех матчей сезона-2025 Пари Чемпионата России по регби, Кубка и Суперкубка России.

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