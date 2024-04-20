Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов.

В пятницу, 12 апреля, состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова.
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