Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Этому "обласканному" слизню ничего и никогда не будет. Он просто непотопляемый. Сколько раз убеждались.«Первый канал» до...
  • Anna Gaidukova
    Почему будет? Уже наших детей избивают мигранты в школах и на улице, маленькие дикари. И ничего... В школе делают вид...Думали, цивилизов...
  • Eduard
    Далеко заглядываете,что будит завтра неизвестно!Украина не того б...

Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов.

Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов.

В пятницу, 12 апреля, состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
Как  мы себя ведем  ,как позволяем  ,так они и разговаривают
Ответить
11 час.
Eduard
Мы такой язык не понимаем и бьем прямо в харю!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх