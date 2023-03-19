Каждому с детства известно, что вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно!

60-процентная вода. Истинно русский, диетический напиток. Полезен тем, кому много воды вредно. Хорошо льется, прекрасно пьется, способствуетаппетиту и хорошему настроению.
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