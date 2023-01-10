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«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей. Команда Эрика тен Хага разгромила «Чарльтон» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

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