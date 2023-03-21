Щербакова о турнире шоу-программ: «Мне кажется, мой прокат получился антуражным, атмосферным. В эмоциональном плане эта программа очень непростая»

Анна Щербакова рассказала об идее номера, с которым она заняла третье место на шоу-турнире. Фигуристка каталась под музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны» «Идея номера принадлежала тренерам – Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) и Этери Георгиевне (Тутберидзе).
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