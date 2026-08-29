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Ирина Шейк показала, как провела каникулы во Франции

Ирина Шейк показала, как провела каникулы во Франции

40-летняя Ирина Шейк опубликовала в соцсетях свежие снимки с отдыха во Франции. На кадрах модель гуляет по берегу, катается на сапборде, загорает, общается с друзьями и проводит время с питомцем.

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