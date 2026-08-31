В Калифорнии неизвестные украли 50 тысяч банок пива

В Калифорнии неизвестные угнали грузовик с 50 тысячами банок пива Pabst Blue Ribbon. Производитель пива публично обратился к похитителям с предложением вернуть груз «без лишних вопросов», пишет AOL.
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