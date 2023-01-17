Военное обозрение

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В Китае впервые за 60 с лишним лет зафиксировано сокращение численности населения

В Китае впервые за 60 с лишним лет зафиксировано сокращение численности населения

Численность населения Китая в конце 2022 года впервые с 1961 года сократилась на 850 тысяч человек. По состоянию на конец 2022 года в КНР проживало 1,41175 млрд человек по сравнению с 1,41260 млрд годом ранее.

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