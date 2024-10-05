Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Политнавигатор Именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган (частенько мелькавший ранее в качестве эксперта на российском ТВ) считает, что Россия слаба, может проиграть Украине, и тогда ее власть падет.
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