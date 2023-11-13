Префект СВАО поздравил стражей порядка с Днём полиции

В УВД по СВАО отметили День сотрудника органов внутренних дел. С приветственным словом к личному составу обратился глава окружного УВД – генерал-майор полиции Константин Строганов: – Самая важная работа и трудная работа ведётся, что называется «на земле».
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