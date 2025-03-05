Лукашенко допустил, что Путин не ожидал полномасштабного конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин, вероятно, не предвидел масштабов эскалации конфликта на Украине. Мнение на этот счет выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано в его соцсети X*.