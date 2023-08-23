Кайрен Уилсон вышел в 1/16 финала на турнире European Masters 2023

Кайрен Уилсон обыграл Алфи Бёрдена, Лука Бресель одержал победу над Ишпритом Сингхой Чадхой в напряженном поединке, Джадд Трамп разгромил Джордана Брауна, а Марк Уильямс выиграл у соотечественника Мэттью Стивенса, после чего победители вышли в 1/16 финала на турнире European Masters 2023, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST) Все новости и результаты European Masters 2023 Турнирные таблицы, результаты European Masters 2023 Квалификация European Masters 2023 Расписание трансляций European Masters 2023 Кайрен Уилсон, Лука Бресель, Джадд Трамп и Марк Уильямс с успехом завершили свои матчи и продолжат выступления на турнире European Masters 2023 в Нюрнберге.