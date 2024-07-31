«Обезвредить террористов под видом стюардесс» Офицер ФСБ — о тайнах женского отделения спецназа «Альфа» и его операциях

Сегодня 147 прочитали В начале 2024 года президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ.