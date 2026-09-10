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Сын голливудской звезды объявил о помолвке

Сын голливудской звезды объявил о помолвке

Старший сын актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли — Брэндон Томас Ли — сообщил о помолвке со своей возлюбленной Катариной Деметриадес .

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