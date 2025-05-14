Атака с копыт: коза набросилась на гонщика в Новой Зеландии

Новозеландский велосипедист Дион Смит, участвовавший в майских европейских гонках Giro d'Italia, не был готов к тому, что на пути к его спортивной цели может возникнуть "живое" препятствие: коза целенаправленно подскочила в воздух и стукнула спортсмена, пытаясь выбить с пути.