Алексей Тан

Трамп и Вэнс — злой и очень злой полицейские выбьют из Зеленского всё, что нужно=================== Им не обходимо ЗАПОЛНИТЬ СВОЙ долларовый ПУЗЫРЬ!... и наиболее вероятно, что ЕВРЕЙ Зеля... это так же ИХ проект... по наполнению их финансовой "кубышки" (всё таки 30 трилл. долл. долга)... и "Совет Венса"... по грабежу Украинских олигархов... из этой же "оперы".