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Трамп и Вэнс — злой и очень злой полицейские выбьют из Зеленского всё, что нужно

Трамп и Вэнс — злой и очень злой полицейские выбьют из Зеленского всё, что нужно

48-го хозяина Овального кабинета все уже знают и заранее боятся На фото: президент Дональд Трамп выступает и вице-президент Дж.

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Комментарии
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Алексей Тан
Трамп и Вэнс — злой и очень злой полицейские выбьют из Зеленского всё, что нужно=================== Им не обходимо ЗАПОЛНИТЬ СВОЙ долларовый ПУЗЫРЬ!... и наиболее вероятно, что ЕВРЕЙ Зеля... это так же ИХ проект... по наполнению их финансовой &quot;кубышки&quot; (всё таки 30 трилл. долл. долга)... и &quot;Совет Венса&quot;... по грабежу Украинских олигархов... из этой же &quot;оперы&quot;.
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