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Царьград

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Сообщество «Чтивые вторники» сообщило о смерти Александра Белогорского

Сообщество «Чтивые вторники» сообщило о смерти Александра Белогорского

Вечером 11 сентября скончался Александр Белогорский, популярный диктор и радиоведущий. Сообщество поэтов «Чтивые вторники» сообщило о его смерти, предположительно вызванной инфарктом, подчеркнув его значимость как музыканта и человека.

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