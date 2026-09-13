Сообщество «Чтивые вторники» сообщило о смерти Александра Белогорского

Вечером 11 сентября скончался Александр Белогорский, популярный диктор и радиоведущий. Сообщество поэтов «Чтивые вторники» сообщило о его смерти, предположительно вызванной инфарктом, подчеркнув его значимость как музыканта и человека.
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