Цены на корпоративы взлетели до 80 %

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. В 2024 году гонорары известных селебрити возросли в среднем на 20–40 %, а в некоторых случаях и до 80 %, сообщает концертный директор и событийный продюсер Табриз Шахиди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии