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Компания Geely объявила о старте российских продаж флагманского кроссовера Monjaro

Компания Geely объявила о старте российских продаж флагманского кроссовера Monjaro

Доступно три уровня исполнения: базовый Luxury за 4 499 990 рублей, средний Flagship за 4 699 990 рублей и топовый Exclusive за 4 799 990 рублей, а максимальная скидка при оформлении кредита и трейд-ин снизит начальную цену до 4 249 990 рублей.

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