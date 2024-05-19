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«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности

«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности

Дни Владимира Зеленского в качестве законного президента Украины будут сочтены после 20 мая. Оставаться у власти ему позволит только продление военного положения, однако и оно не обеспечит ему легитимности.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
О какой легитимности этого бандеровского жида Зели может вообще идти речь, если он лжец, подлец, наркоман и убийца, его судить надо и расстрелять или повесить на Крещатике....
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17 час.

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