«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности

Дни Владимира Зеленского в качестве законного президента Украины будут сочтены после 20 мая. Оставаться у власти ему позволит только продление военного положения, однако и оно не обеспечит ему легитимности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии