Работа разведки и звонки Байдена: как Израилю и ХАМАС удалось договориться об освобождении заложников

Автор фото, Reuters О статье Автор, Барбара Плетт-Ашер Должность, Корреспондент Би-би-си в Государственном департаменте США В первые дни после нападения на Израиль 7 октября была создана секретная группа по освобождению около 240 заложников, захваченных ХАМАС.
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