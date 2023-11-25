Работа разведки и звонки Байдена: как Израилю и ХАМАС удалось договориться об освобождении заложников

Автор фото, Reuters О статье Автор, Барбара Плетт-Ашер Должность, Корреспондент Би-би-си в Государственном департаменте США В первые дни после нападения на Израиль 7 октября была создана секретная группа по освобождению около 240 заложников, захваченных ХАМАС.