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Штаты бросили нас на Европу. Россия продолжит наступать – пессимизм киевского аналитика

Штаты бросили нас на Европу. Россия продолжит наступать – пессимизм киевского аналитика

США оставили Украину Брюсселю, который теперь не понимает, что ему делать. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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