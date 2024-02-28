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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест», который занимал 336 место в России по размеру активов. По данным регулятора, банк нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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